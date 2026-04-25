43 Kur’an bülbülü hafız icazet aldı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük’te düzenlenen 3. Hafızlık İcazet Merasimi’ne katıldı. İmam-ı Azam Hafızlık Kur’an Kursu’nda eğitimlerini tamamlayan 43 öğrenci, düzenlenen programla hafızlık icazet belgelerini aldı. Gölcük İlçe Müftülüğü ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, İmam-ı Azam Hafızlık Kur’an Kursu organizasyonuyla gerçekleştirilen tören, Yazlık Üçevler Camii’nde yapıldı.

Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Başiskele Müftüsü Cemil Demir, Reisü’l Kurra Hacı Hafız Mustafa Demirkan, İmam-ı Azam Hafızlık Erkek Kur’an Kursu Derneği Başkanı Zabit Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali İlhami Aktaş, hafızların yetişmesinde emeği geçen hocalara, öğrencilere destek olan ailelere ve hafızlık merkezleri ile Kur’an kurslarının ihtiyaçlarını karşılayan hayırseverlere teşekkür etti. Aktaş, hafızlık eğitiminin önemine dikkat çekerek, gençlerin bu alandaki gayretlerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Tören, hafızlara icazet belgelerinin takdim edilmesi ve yapılan dualarla sona erdi.