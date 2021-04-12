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Sağlık 40 yaş üstü ne zaman aşı olur? 40 yaş aşı randevusu alabiliyor mu?
Sağlık

40 yaş üstü ne zaman aşı olur? 40 yaş aşı randevusu alabiliyor mu?

Kime aşı randevusu veriliyor? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Son dönemde ise vakalar bir hayli arttı. Aşıların ağır hastalığı önlediği ise uzmanlarca ifade ediliyor. 40 yaş üstü ise ne zaman aşı olabileceklerini araştırıyor. 40-50 yaş ne zamana aşı olur?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 22:29:00 -
40 yaş üstü ne zaman aşı olur? 40 yaş aşı randevusu alabiliyor mu?

Koronavirüs salgınında rakamlar arttı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Bakan Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 40 yaşa aşı sırası ne zamana gelir?

40 yaş üstü ne zaman aşı olur? 40 yaş aşı randevusu alabiliyor mu?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca temin edilecek aşılarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Koca, "Sinovac aşısında bugüne kadar gelen miktar 26 milyonu geçti. Önümüzdeki haftalarda daha önemli sayıda aşının gelebileceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

BioNTech aşısı için yapılan görüşmeler hakkında konuşan Bakan Koca, "Haziran için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin dediler, bunu daha da artıralım diye görüşüyoruz" dedi.

Sputnik aşısı hakkında ise Bakan Koca, "Ara sonucu olumlu görünüyor. İletişimimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Son bir haftada üç kez Sağlık Bakanıyla görüştüm" diye konuştu.

40 yaş üstü aşılama süreci içince Koca, “En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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