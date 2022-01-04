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Gündem 40 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

40 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları'nın FETÖ'nün deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda Ankara merkezli 40 ilde düzenlenen operasyonda 55 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 10:21:00 -
40 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalarda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. 'Mahrem imam' oldukları belirlenen 65'i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34’ü özel sektör çalışanı 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu mahrem imam oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 40 ilde eş zamanlı Operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 55'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İkinci dalga operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Adliye Yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

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Yorumlar

şügo

Dinimizi öğrenin. Dinini bilen bir Müslüman Feto ve benzeri yapılanmaların peşinden gitmez
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halil [email protected]

Operasyonlar kaçak elektrik kullananlarada yapılmalıdır.O zaman elektriğe indirimde gelir.
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