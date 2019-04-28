4. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışı yapıldı





MUĞLA (AA) - 4. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışı, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapıldı.

Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği tarafından Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının (MUTSO) desteğiyle, "Caretta carettalarla yüzüyorum" temasıyla 2 bin 500 ile 5 bin metrelik iki parkurda gerçekleştirilen yarışa, farklı yaş kategorilerinde dört ülkeden 11'i engelli 420 sporcu katıldı.

Yarışın startı, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir tarafından verildi.

Genel klasman 5 bin metre erkeklerde Timuçin Gülaç, kadınlarda Elif Özgüvenç, 2 bin 500 metre erkeklerde Ahmet Merev ve kadınlarda Nesrin Özgün birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Kaunos Kral Bahçesi'nde düzenlenen törenle verildi.





- Erdoğan: "Bu festivallere desteğimizi esirgemeyeceğiz"





Kaymakam Oktay Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, açık su yüzme yarışları ve diğer organizasyonlarla Dalyan'ın her yönüyle tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi.

Dalyan ve Sarıgerme'deki etkinliklerle, bölgelerinde her dönem turizmin yapılabileceğini duyurmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Sezonu uzatmak ve yıl boyunca turizm yapılabileceğini göstermek adına, bu festivalleri düzenliyoruz. Çok önemli bulduğumuz bu festivallere desteğimizi esirgemeyeceğiz. Bundan sonra yapılacak etkinliklerimizi daha fazla katılımcıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Mehmet Çobanoğlu da bu yıl 4'üncüsü yapılan yarışlarda her yıl çıtayı yükselttiklerini söyledi. Yarışların Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından A sınıfına çıkarıldığını aktaran Çobanoğlu, "Her yıl daha başarılı organizasyonlar yapıyoruz. Önümüzdeki yıl yurt dışındaki takımların da yarışa katılmasını sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



