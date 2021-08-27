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Aktüel 4 PKK'lı terörist daha cehennemi boyladı
Aktüel

4 PKK'lı terörist daha cehennemi boyladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 11:38:00 -
4 PKK'lı terörist daha cehennemi boyladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."

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