4 bin 811 metrede şehitleri andı
Türkiye'nin her yerinde 15 Temmuz şehitleri için anma törenleri düzenlenirken bir Türk dağcı 4 bin 811 metre yükseklikteki İran'ın Savalan Dağı'na tırmanarak Türk bayrağı açıp şehitleri andı.15 Temmuz 2018 Pazar 15:23
FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 2 yıl geçse de şehitlerimizin acısı hala çok taze.
3,5 SAAT SÜRDÜ
Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenlenirken bir dağcımız, İran'ın Savalan Dağı'na tırmanarak şehitleri farklı bir biçimde andı.
4 bin 811 metre yüksekliğe 3,5 saatte tırmanan dağcımız burada açtığı Türk Bayrağı ile bir video çekti ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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