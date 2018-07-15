4 bin 811 metrede şehitleri andı

FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 2 yıl geçse de şehitlerimizin acısı hala çok taze.

3,5 SAAT SÜRDÜ

Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenlenirken bir dağcımız, İran'ın Savalan Dağı'na tırmanarak şehitleri farklı bir biçimde andı.

4 bin 811 metre yüksekliğe 3,5 saatte tırmanan dağcımız burada açtığı Türk Bayrağı ile bir video çekti ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.