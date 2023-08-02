3’ü 1 arada şifa bombası! İbrahim Saraçoğlu’nun 1 numaralı tarifi: C vitamini, protein, yüksek antioksidan

Yüksek protein ve C vitamini kaynağı! Bunu yemek kimsenin aklına gelmez! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mucizevi besini açıkladı. Duyanlar çok şaşırdı. İşte, vücudu baştan sona arındıran o besin....

SARAÇOĞLU'NUN 1 NUMARALI BESİNİ!

Televizyon programında ısırgan ile ilgili açıklama yapan İbrahim Saraçoğlu "Bana deseler ki beş tane şansınız var, birini seçmeniz gerek. Yanıma alacağım bir numaralı besin ısırgan" dedi.

Saraçoğlu yaptığı açıklamada "Isırgan layık olduğu yere getirilemedi. Bana deseler ki beş tane şansınız var, birini seçmeniz gerek. Yanıma alacağım bir numaralı besin ısırgan. İşin aslını bilmeyen insanlar karaciğeri yorar diyorlar. Külliyen yanlış, yalan..

Portakalın c vitamini var, ısırganda portakaldan 7 kat fazla c vitamini var. Soya fasulyesi protein bombası derler ısırgan daha üstün. Taze ısırganda yüzde 9 civarında protein bulunurken kurutulmuşunda yüzde 40 protein var. Isırganın böreği, çorbası yapılıyor. Bugün Fransa'da ısırgan yemekleri yapan özel restoranlar var." dedi..

ISIRGAN OTU FAYDALARI! İbrahim Saraçoğlu!

İdrar söktürücüdür

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-Isırgan otu mucizevi bir şekilde idrar söktürür.

-Fincanlardan eksik olmayan ısırgan otu beslenme düzeninde önemli bir yer tutar.

-Ödemden kurtulmak isteyenler güvenle tüketebilir.

Isırgan Otu Faydaları Nelerdir?

Isırgan otu içerdiği antioksidan ve antimikrobiyal bileşenler ile çeşitli vitaminler sayesinde birçok fayda ya sahiptir. Isırgan otunun, faydalarından dolayı, alternatif tıpta kullanımı yaygındır. Bu faydalar şöyle sıralanabilir:

İnflamasyonu azaltma: Isırgan otu anti-inflamatuar bileşenler içerdiği için artrit, gut, eklem ağrısı gibi iltihaplı hastalıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

Kan şekeri kontrolü: Isırgan otu kan şekeri seviyelerini düzenlemeye destek olur. Yapılan bazı araştırmalar, ısırgan otunun, insülin direncini azaltarak tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü göstermiştir.

Sindirim sistemi sağlığı: Isırgan otu bağırsak hareketlerini teşvik ederek mide bulantısı, hazımsızlık ve diğer sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı olur.

Üriner sistem sağlığı: Isırgan otu idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisini destekler ve böbrek taşı oluşumunu engellemeye katkı sağlar.

Antioksidan etkisi: Isırgan otu antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikallerin etkilerini azaltarak hücre hasarının önüne geçer. Hücre hasarını azalttığı için de bir çok hastalıktan korunmaya destek olur.

Cilt sağlığı: Isırgan otu cilt sağlığı için faydalı olan A ve C vitaminleri, beta karoten ve mineraller içerir. Böylece ciltteki iltihaplanmayı azaltmaya ve akne gibi cilt sorunlarının tedavisine katkı sağlar.

Saç sağlığı: Isırgan otu saç sağlığı için faydalı olan mineraller içerdiği için saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur ve saç büyümesini teşvik eder.

Isırgan Otu Çayı Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Isırgan otu çayı taze ya da kuru ısırgan otu yapraklarının sıcak suda demlenmesi ile elde edilen yaygın kullanıma sahip bir bitki çayıdır. Isırgan otu çayı antioksidan ve anti-inflamatuar bileşenler içerdiği için sindirim sağlığına ve cilt sağlığına birçok faydası bulunur. Sıcak ya da soğuk tüketilebilen ısırgan otu çayını doktorunuzun da bilgisi dahilinde günde 2-3 bardak içebilirsiniz. Uzun süreli tüketimde veya günde 3 bardaktan fazla tüketildiğinde doz aşımına bağlı yan etkiler ortaya çıkabilir bu sebeple aşırıya kaçmaktan kaçınmak önemlidir. İçerdiği faydalı bileşenler sayesinde ısırgan otu çayının faydaları şöyle sıralanabilir:

Sindirim sistemini ve bağırsakları düzenlemeye yardımcı olur.

İçerdiği A ve C vitaminleri, mineraller bağışıklık sistemini destekler.

Ciltte enfeksiyonu azaltmaya ve akne oluşumu önlemeye katkı sağlar.

Enfeksiyon azaltıcı özelliği ile idrar yolu enfeksiyonunun tedavisini destekler