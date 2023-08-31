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Gündem 33 terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı
Gündem

33 terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 17:48:00 -
33 terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada terörle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda onlarca terör örgütü üyesi yakalandı.

Edirne'de jandarma ve hudut birlikleri tarafından son bir haftada 33 terör örgütü üyesi yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada terörle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda toplam 33 terör örgütü üyesi yakalandı. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında yakalananlardan 30'nun FETÖ üyesi ve 3'ünün PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Ayrıca emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yapılan faaliyetler çerçevesinde UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 32 kişi de yakalandı.

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