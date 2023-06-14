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Aktüel 32’si firari 80 sanıklı Kaynak Holding dâvâsında karar günü 3 Temmuz!
Aktüel

32’si firari 80 sanıklı Kaynak Holding dâvâsında karar günü 3 Temmuz!

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:34:00 -
32’si firari 80 sanıklı Kaynak Holding dâvâsında karar günü 3 Temmuz!

FETÖ’nün tüm para trafiğinin kesişme noktasında bulunduğu için örgütün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyım atanan Kaynak Holding eski yöneticilerinin yargılandığı 48'i tutuksuz, 32'si firari 80 sanıklı davada sona yaklaşıldı.

İddianamede, sanıklar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Mustafa Özcan, Naci Tosun hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi.

39 sanık hakkında da ayrı ayrı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 7.5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer 54 sanığın benzer suçlardan 7.5 yıldan 30'ar yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması öngörüldü. Kayyım atanan 24 şirket, vakıf ve derneklerde “FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin altyapısının” oluşturulduğu iddia edilen davanın 3 Temmuz'da yapılacak duruşmasında, mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

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