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Gündem 31 Mart'ın ezikleri erken seçim istedi
Gündem

31 Mart'ın ezikleri erken seçim istedi

Yeniakit Publisher
2024-04-03 09:59:00 -
31 Mart'ın ezikleri erken seçim istedi

Zafer sarhoşu CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel ile muhafazakar partilerden Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partili Mehmet Altınöz de erken seçim söylemini dillendirmeye başladı. Seçimde silinen SP’nin yayın organı, “Erkenden erken seçim” çıkışında bulunurken, partisine rağmen bekleneni veremeyen Altınöz de, “Türkiye’nin erken seçim mecburiyeti vardır” dedi.

Buğra Kardan  İstanbul

Küskün seçmenin sandığa gitmemesi, PKK’nın siyasi uzantısı DEM’in destek vermesiyle CHP’nin yerel seçimlerden birinci çıkmasının akabinde erken seçim yaygarası başladı. CHP ve bazı partiler, erken seçim çığlıkları atmaya koyuldu. CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel, “Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Her an yapılacak seçime hazırız” açıklamalarını yaptı. Güya mütedeyyinleri temsil eden SP’nin yayın organı Milli Gazete, 1 Nisan’da “Erkenden erken seçim” manşetini attı. Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nun İBB’sinin açık hava kampanyasını yönettiği, reklam mecralarında afişlerine yer verdiği YRP’li Mehmet Altınöz de “Türkiye’nin erken seçim mecburiyeti vardır. Çünkü mutfakta yangın var. Cepte para kalmamış, esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibarıyla erken seçim kaçınılmaz” dedi.

Ne yeri ne de zamanı

Erdoğan ile Devlet Bahçeli kapıyı kapattığı erken seçim için CHP’nin örtük, SP ve YRP’nin açık daveti yersiz bulundu. Tartışmalara ilişkin Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “Yerel seçimler yapılmıştır. Buradan yola koyulup erken seçim çağrısında bulunmak yanlıştır. Bu beyhude bir girişimdir. Yerel seçimlerde iller ve beldelerle ilgili kanaatler beyan edilmiştir, oylar kullanılmıştır. Biri il, biri ülke yönetimiyle ilintilidir. Yani yerel seçimleri takiben meşruiyet tartışmalarına gitmenin manası yoktur. Erken seçim çağrısında bulunmanın da. Bu tantanalar hep olur. Halkımız bu tantanalara kulak asmasın. Türkiye, belirlenen tarihte genel seçimleri yapacaktır. 2028’de yönetimi belirleyecektir. Önümüzde seçimsiz dönem var. Bu dönem heba edilmeyecektir. Hükümetimiz çalışacaktır. Cumhurbaşkanı’mız, Cumhurbaşkanı Yardımcı’mız, 17 bakanımız görevini hakkıyla ifa edecektir.

Siyasi istikrar zayıflatılmamalı

Herkes üzerine düşeni yapacaktır. 2028’de de seçimlere gidilecektir. Erken seçim söylemlerine itibar edilmemelidir. Ülkeyi istikrarsızlaştırmaya dönük bu söylemler boştur. Türkiye önemli bir dönemden geçmektedir. Bunu verimli geçirmeyi önleme girişimleri olacak. Dış güçler, yeniden devreye girecekler. Beştepe’ye Saraçhane’de oturan adam gibi birini getirmek için gerekli adımları atacaklar. Türkiye’ye operasyon çekmeye kalkacaklar. Ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimlerinde bulunacaklar. Yani Türkiye karşıtları, ‘Ayasofya’nın tepesine haç dikmek için elimden geleni yapıyorum’ demeyecekler ama toplumu galeyana getirmeye yeltenecekler. Burada bize düşen dikkatli olmak, oyuna gelmemek.”
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