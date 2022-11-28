‘3002 yılından geliyorum’ dedi! Gelecek ay olacakları sıraladı

Gelecekten günümüze geldiğini söyleyen bir zaman yolcusunun TikTok’taki paylaşımları kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı. Kendisini “Ajan Loka 77” olarak tanımlayan bir TikTok kullanıcısı zaman yolcusu olduğunu iddia ederek 3002 yılından geldiğini ve önümüzdeki ay dünyayı büyük bir felaketin beklediğini söyledi.

TikTok’ta zaman yolculuğuna ait iddialar büyük bir yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak kendisini 3002 yılından gelen bir zaman yolcusu olarak tanıtan kullanıcı 2022 yılının Aralık ayında büyük finansal değişikliklerde dahil olmak üzere bir dizi çılgın tahminde bulundu. Zaman yolcusu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Kanıtlarım var. 2022 Aralık bu tarihi unutmayın ve finansal değişiklikler içişn mutlaka haberleri izleyin” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü zaman yolcusunun paylaşımına inanmadı. Paylaşımında kullandığı görseli bir bilgisyar oyununa benzeten sosyal medya kullanıcıları, “Bu VR oyununun bağlantısı nedir?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Harika bin yıl öncesinden bir uygulamada yayınlanmaya uygun video çekebildin”yorumunu ekledi.

Zaman yolcusu aynı zamanda 2022 yılı kehanetlerine ek olarak 2031 yılında yeni bir virüsün ortaya çıkacağını ve bu yeni virüsün ABD’de iç savaşı tetikleyeceğini söyledi.