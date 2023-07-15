30 yaşından küçük gençlere müjde! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu

Geçtiğimiz sene yaz döneminde ücretsiz tatil imkanı sunarken Gezgin projesiyle beraber 18-30 yaşındaki gençlerin cebinden para çıkmadan tatil yapacakları imkan sunuldu. Bakan Bak, bu sene her ilde birer erkek ve birer kız öğrenci yurdu gençlere özel ücretsiz kalma fırsatı sağlanacağını açıkladı.

Gençler için el birliğiyle beraber destek verilirken Bakan Bak, gençlere kaldıkları ilde müzekart vereceklerinin altını çizerek başvurunun önemine vurgu yaptı. Gençler şehirleri eşsizce gezebilecek ve yakından takip etmeleri için bütçe ayrıldı. İllerde ki önemli yerleri ziyaret etmeleri için hizmet veriliyor. 10 Temmuz'da Gezgin projesine başlanarak 27 Ağustos tarihinde sona ereceği belirtildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Yurtlarda ücretsiz kalmak için gerekli olan başvurular için www.seyahatsever.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden işlemler tamamlanır. Bunun yanı sıra 444 04 72 numarası hattı arayarak başvuru yapılabilir.



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