'30 Ağustos'u kutlayan Sözcü, Alman gazetesi mi?'

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Yalancı Rahmi Turan'ın yalancı oğlu Murat Muratoğlu, Ziraat Bankası'na Almanya'nın ceza kestiğini iddia etti. "Büyük miktarlı bir ceza" diye tanımladı. Ama gerisini yazamadı. "Nasıl olsa, kimse hesabını sormayacak" diye düşündüğü anlaşılan Muratoğlu, delilsiz iddialarla Ziraat Bankası'nı hedef aldı.

Murat Muratoğlu, yazısının başlığında, "Ziraat Bankası Almanya'da ne işler çeviriyor?" ifadesini kullandı.

'Hadi Almanya'ya da vermesene'

"Ziraat Bankası'nın Almanya şubelerinde gariplikler söz konusu... Nitekim Ziraat Bankası'na çok ağır cezalar kesildi. Bankadan kimse şu ana kadar konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapma zahmetine girmedi."

"Alışmışlar Türkiye'de kamu bankası oldukları halde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorularına bile 'ticari sır' diye cevap vermemeye... Hadi Almanya'da da vermesene..."

Bu kafalar Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayasaydı

Rahmi Turan'ın oğlu Murat'ın yazdığı yazı, "Bu kafalar, Kurtuluş Savaşı döneminde yaşasaydılar, 'Mustafa Kemal, Anadolu'da ne işler çeviriyor' diye, yazı kaleme alırlardı" yorumlarının yapılmasına sebep oldu. Murat Muratoğlu, yazısının tepesindeki verilere baksa idi Türkiye'nin nasıl şahlandığını görecek ve utanrak belki de böyle bir yazı kaleme almayacaktı.

Ziraat Bankası'na, Almanya ceza keserse, çok sevineceği belli olan Murat Muratoğlu'nun, gazetesinin manşetindeki 30 Ağustos haberine bakınca utanıp, utanmadığı ise bilinmiyor..