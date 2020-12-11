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Aktüel 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başladı
Aktüel

3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başladı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında "Yarışma", "Panorama" ve "Kırk Yıllık Hatır" seçkilerindeki kısa filmler ve özel gösterimler seyirciyle buluşmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:19:47 -
3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl Yunus Emre anısına üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali izleyiciyle buluştu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalin ilk günü programında yer alan filmler, saat 11.00 itibarıyla sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Dünyanın dört bir yanından, film sanatına ve kültür hayatına katkısı yüksek olan yapımlar, festival kapsamında gösterilmeye başlandı.

Toplam 3 gün boyunca 47 kısa film ile 3 uzun metraj filmin erişime açılacağı festivalin ilk günü "Yarışma" seçkisinde "Where We Come From", "Le Syndrome d'Archibald", "Dummy", "Shriek" ve "Tor" filmleri gösterime girdi.

"Panorama" seçkisinde "Moon Drops", "Close Your Eyes And Look At Me", "Circo De La Vida", "The Fosterless", "Yağmur Olup Şehre Düşüyorum" ile "Paydos" filmleri, "Kırk Yıllık Hatır" seçkisindeyse "Bullmastiff", "Majid'den Sevgilerle", "Replacement", "Başka Vatanımız Yok" ve "Meryem Ana" izleyiciyle buluştu.

Uzun metrajda da "See Factory Sarajevo Mon Amour" özel gösterimle online olarak erişime açıldı.

Sonraki günlerde de seçki ve özel gösterimlerle sürecek festival, "www.dostlukfilmfestivali.com" adresinden üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen festival 13 Aralık'a kadar devam edecek.

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