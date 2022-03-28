3 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dün Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde ve Barış Pınarı bölgesine toplamda 4 eli kanlı katilin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

MSB bugün de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece son 24 saatte toplamda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Mücadelemiz sürüyor! Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi” ifadeleri kullanıldı.