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Aktüel 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Aktüel

3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 21:20:00 -
3 terörist daha etkisiz hale getirildi

 yeniakit  Ankara 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dün Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde ve Barış Pınarı bölgesine toplamda 4 eli kanlı katilin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

MSB bugün de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece son 24 saatte toplamda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Mücadelemiz sürüyor! Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi” ifadeleri kullanıldı.

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