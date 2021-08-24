3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kahraman komandolarımız terörle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında 3 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Eren-13 operasyonları kapsamında gerçekleştirilen terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Jandarma Genel Komutanlığı yapılan operasyonla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Jandarma Komando Timlerimiz ile J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğinde 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.