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Aktüel 3 PKK’lı terörist daha öldürüldü
Aktüel

3 PKK’lı terörist daha öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, PKK’lı 2 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:32:00 -
3 PKK’lı terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi. Öte yandan; Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li 1 teröristin daha öldürüldüğü bildirildi.

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