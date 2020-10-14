3 PKK’lı terörist daha öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, PKK’lı 2 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi. Öte yandan; Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li 1 teröristin daha öldürüldüğü bildirildi.