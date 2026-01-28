3 kişi saniyelerle kurtuldu! Taksi asansörden böyle düştü
Tekirdağ Çerkezköy'de bakım için araç asansörüne alınan bir taksi, mekanizmanın boşalmasıyla yere düştü. O sırada aracın çevresinde bulunan 3 kişi, saniyelerle kurtuldu.
Tekirdağ’ın Çerkezköy’de neredeyse bir facia yaşanacaktı. Çerkezköy’de F.K.'nin kullandığı 59 T 2674 plakalı taksi, bakım için getirildiği oto tamirhanesinde araç asansörüne alındı.
Taksi, havaya kaldırıldığı sırada asansörün bir tarafının boşalması sonucu düştü. Bu sırada aracın etrafında bulunan oto tamircisi ile 2 kişi, son anda kurtuldu. Düşmenin etkisiyle takside zarar meydana geldi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.