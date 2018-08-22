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3. Havalimanına 1000 kişilik personel alımı

İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışacak 3 bin 500 kişilik güvenlik timi için alınacak son 1000 kişi, 30 Eylül’e kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:33
3. Havalimanına 1000 kişilik personel alımı

Tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın güvenliğini sağlayacak güvenlik timi için İGA Güvenlik A.Ş, Mecidiyeköy ofisinden sonra İstanbul'un Avcılar ilçesinde de irtibat ofisi açtı.

SON BAŞVURU 30 EYLÜL

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanını koruyacak güvenlik timinde yer almak için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahipolmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kadın ve erkek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını 30 Eylül tarihine kadar yapabilecekler.

İLK AŞAMA SÖZLÜ MÜLAKAT

Başvuru şartlarını tamamlayan adaylar, ilk aşamada sözlü mülakata çağrılıyor, mülakatı geçenler ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi'nde, Sivil Havacılık Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, kapsamlı bir temel eğitim alıyor. Adaylar bu süreçleri başarıyla geçtikten sonra Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim 2018 tarihindeki açılışına kadar işbaşı eğitimlerini tamamlamak ve havalimanı güvenliğinde tecrübe kazanmak üzere Atatürk Havalimanı'nda işe başlıyor.

DİĞER HAVAALLANALARINDAN FARKI...

İş başı yapan kadın ve erkek güvenlik görevlileri isteğe bağlı olarak ücretsiz ve maksimum 4 kişilik lojmanlar ile sosyal alan tahsisinden faydalanabiliyor. 3 bin 500 kişiden oluşacak İGA Güvenlik timinin Atatürk Havalimanı'nda çalışanların yaklaşık 2 katı, Esenboğa'da çalışan güvenlik ekibinin ise 6 katı büyüklükte olacağı öngörülüyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:33
  1. İstanbul
  2. 3. havalimanı
  3. 3. Havalimanı personel alımı
  4. güvenlik personeli

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