3 günde 2 milyon Turkcell’li internetini 2’ye katladı

Turkcell’in Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında başlattığı ‘2 kat internet’ kampanyası büyük ilgi gördü. Kampanyanın ilk üç gününde 2 milyonu aşkın Turkcell’li BiP’teki ‘Enflasyonla Mücadele’ kanalını takip ederek, internet paketlerini ikiye katladı. Kampanya kapsamında, Turkcell’liler ek bir ücret ödemeden iki kat daha fazla internet kullanabiliyor. Kampanya yılsonuna kadar devam edecek.

En çok indirilen uygulama oldu

Bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler ile paketli faturasız abonelerin faydalandığı kampanyaya katılımın sağlandığı yerli iletişim ve yaşam platformu BiP ise kampanyanın da etkisiyle uygulama mağazalarında bu üç günde Türkiye’den en çok indirilen uygulama oldu.