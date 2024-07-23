3. Dünya Savaşı kapıda mı? O ülke, sığınaklar inşa etmeye başladı bile

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Polonyalı siyasilerin 3. Dünya Savaşı'na hazırlandığını söyledi. Babaoğlu, Polonya'nın sığınaklar inşa etmeye ve sivil savunma eğitimlerine başladığını belirtti. Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında, NATO'nun Polonya'yı savaş hattına sürdüğünü ifade etti. Babaoğlu, Polonya'nın kendi korkularını dünyayı korkutup Rusya'yı kışkırtmakla bastırmaya çalıştığını vurguladı. Haşmet Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Polonyalı siyasiler sıraya girdiler...

Sürekli 3. Dünya Savaşı'nın yaklaştığından söz ediyorlar...

Neredeyse tarih verecekler...

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Sığınaklar inşa etmeye, sivil savunma eğitimlerine başladılar.

Durmadan silahlanıyorlar.

Korkuyorlar mı?

Ve bahsettikleri şey gerçekten 3. Dünya Savaşı mı?

***

NATO onları savaş hattına sürüyor; bunu biliyorlar.

Geri dönüp "pardon!" diyecek halleri yok.

Bu yüzden üstlendikleri provokasyon rolünü yerine getiriyorlar.

İkinci bir Ukrayna olmaktan korkmaz mı bir ülke?

Korkar, korkmalı...

Ama kendi korkularını dünyayı korkutup Rusya üzerine kışkırtmakla bastıracaklarını sanıyorlar.

***

Bugünkü Polonya büyük savaşların çocuğu...

18. Yüzyıldan, 20 yüzyıl başına kadar bir daha o topraklarda Polonya diye bir ülke olacağına kimse inanmıyordu.

İsveç'ten, Rusya'ya; Avusturya'dan Almanya'ya herkes o toprakları çiğneyip geçmişti.

Sonra Birinci Dünya Savaşı ve Rus Bolşevik Devriminden Polonya doğdu...

***

Ha! Biz bunları biliyor muyuz?

Ne gezer!

Sürekli bize olanların penceresinden bakmaktan Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa coğrafyasında olup bitenleri öğrenmeyi ihmal ettik. Düşünün, komik bir iddiayı bile resmi ve ciddi biçimde zihinlerimize işlediler: "Almanya yenilince biz de yenik sayıldık!"

Ayıp yahu, Avusturya-Macaristan bile biraz daha dayandı; en geç Almanya teslim oldu.

***

Biliyoruz...

Küreselci oligarşi harıl harıl "Yeni Dünya Düzeni"ne çalışıyor.

Lakin geçen yüzyılın, hele hele Birinci Dünya Savaşı'nın açık bıraktığı hesap kapanmadı...

Bizim çubuklu tv yorumcularının kafa başka yerlerde ama esas olay şu...

Birinci Dünya Savaşı imparatorlukları yıkıp geçmiş ve o dönem sermaye hareketlerinin talebini yerine getirmişti: Tarih sahnesini ulus devletler devralacaktı...

Nitekim öyle de oldu.

***

Şimdi de ulus devletler parantezinin kapanmasına sıra geldi.

Aşırı globalleşmiş finans sistemi için güçlü ulus devletler ayak bağına dönüştü.

Bir büyük savaş mı gerek?

Yoksa bir tür "sürekli savaş ortamı" yeterli mi?

Polonya bu parantez kapanırken çığın altında tek başına kalmak istemiyor.

O yüzden fena hatalara imza atabilir, dikkat!"