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Kültür - Sanat 3 bin yıllık kültüre sahip,, Sındırgı Yağcıbedir halıları
Kültür - Sanat

3 bin yıllık kültüre sahip,, Sındırgı Yağcıbedir halıları

3 bin yıllık kültüre sahip, ilmek ilmek hasretlerin, sevdaların işlendiği her bir motifinde ayrı bir hikâyenin saklı olduğu Yağcıbedir halıları Bursa Tayyare Kültür Merkezinde sergileniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:11:00 - 2021-12-02 20:14:08
3 bin yıllık kültüre sahip,, Sındırgı Yağcıbedir halıları

Coğrafi işareti Balıkesir’in Sındırgı ilçesine ait tamamen kök boya ve yün iplik kullanılarak dokunan Yağcıbedir el dokuma halıları bir sanat eseri niteliği taşıyor. İpek halıdan sonra en sık ilmek yapısına sahip Yağcıbedir halılarının geçmişinin de pazırık halısına dayandığı belirtiliyor.

Yağcıbedir markası ile Sındırgı’yı Dünya’ya tanıtan ve barındırdığı 3 bin yıllık yörük kültürünün yaşatılması adına mücadele veren Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş açılan sergide ziyaretçilere Yağcıbedir halılarının hikâyesini de anlatıyor.

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Bursa Büyükşehir belediye başkanı Alinur Aktaş’ın katılımı ile açılan “ 3 bin Yıllık Yaşayan Kültür Sındırgı Yağcıbedir El Dokuma Halıları ve Yöresel Ürünler Sergisi “ pazar günleri hariç 11 Aralık 2021 Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Yağcıbedir el dokuma halılarını bir Dünya markası haline getirmeye çalıştıklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Sındırgı demek Yağcıbedir’in başkenti demek. Doğal ve kültürü yaşatan samimi insanların memleketi demek. Bu doğallığın, samimiyetin ve duyguların da işlendiği coğrafi tescilli değerimiz de Yağcıbedir halılarımız. Bizim için Yağcıbedir halısı bir halıdan ziyade dokuma tekniğiyle, kullanılan geleneksel ve doğal malzemeleri ve motiflerinde barındırdığı hikâyesi ile bir sanat eseri. Genç kızlarımızın hasretini sevdasını anlattığı çeyizlerini süsleyen bir değer. Yapımı zor ve meşakkatli olmasına rağmen uzun yıllar kalitesini koruyan ve yıllandıkça değeri artan bir eser. Bizler de bu kültürü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Halının festivalini yapan, her cumartesi kurulan açık halı pazarı ile üretici ile ziyaretçileri buluşturan tek ilçeyiz. Yağcıbedir halılarımızı görmek isteyen, hikâyelerini dinlemek isteyenleri sergimize bekliyorum. Sergi açılışımıza teşrif eden Bursa Büyükşehir belediye başkanımız Alinur Aktaş’a, ev sahipliğinden ve desteklerinden dolayı Osmangazi belediye başkanımız Mustafa Dündar’ a teşekkür ediyorum” dedi.

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