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Aktüel 2’si Şırnak, 2’si Suriye, 1’i Irak'ta! 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Aktüel

2’si Şırnak, 2’si Suriye, 1’i Irak'ta! 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Terör temizliğine devam eden Mehmetçik, Türkiye, Irak ve Suriye’de 5 teröristi daha imha etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:05:00 -
2’si Şırnak, 2’si Suriye, 1’i Irak'ta! 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak Bestler-Dereler kırsalında, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise “Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen bir PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi” denildi.

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