  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

2’si polis, 7 kişinin yaralandığı olayda 7 şüpheli adliyede

Kırıkkale’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yanı sıra kaçmaya çalışırken de araçla çarptıkları motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şahıs adliyeye çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:16:20 -
2’si polis, 7 kişinin yaralandığı olayda 7 şüpheli adliyede

Kırıkkale’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yanı sıra kaçmaya çalışırken de araçla çarptıkları motosikletli Yunus ekiplerinden 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan 7 şahıs adliyeye çıkarıldı.


Kırıkkale’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan Ö.B., C.B., E.B., P.B. O.B. O.B. ve C.B.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Yüksek İhtisas Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından da Kırıkkale Adliyesi’ne sevk edildi.



Olay geçmişi


31 Mayıs pazar akşamı Yuva Mahallesi’ndeki 2489. Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Silah, sopa ve baltaların da kullanıldığı olayda M.B. (26), E.A. (42), O.A., Ş.T. (21), V.G. (28) yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken de araçlarıyla Vatan Caddesi üzerinde olaya müdahale etmek için hareket halinde olan Yunus polisi M.K. (27) ve C.A. (31)’in de olduğu motosiklete de çarptı. Olayda 2Si polis toplam 7 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı