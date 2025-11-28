2’nci Sultanbeyli Memleket Günleri yoğun katılımla tamamlandı

2. Sultanbeyli Memleket Günleri kapsamında her gün farklı il dernekleri sahne alarak zengin kültürel programlar gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından yöresel lezzetler, kültürel değerler ve halk oyunları vatandaşlarla buluştu. Memleket Günleri çerçevesinde şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı da düzenlendi. İlçede oluşan renkli kültür atmosferi vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

SULTANBEYLİ TÜRKİYE’NİN BİR ÖZETİ

Sultanbeyli’nin Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşların huzur içinde yaşadığı bir ilçe olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçenin adeta Türkiye mozaiği niteliği taşıdığını vurguladı. Başkan Tombaş, açıklamasında,

“Sultanbeyli’miz Türkiye’nin bir özeti. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, İç Anadolu’dan her bölgeden vatandaşımız birlik ve beraberlik içinde yaşıyor. Biz de bu güzel atmosferi herkes görsün istedik. Memleket Günleri kapsamında illerimiz kendi yörelerinin kültürel değerlerini, lezzetlerini ve geleneklerini burada tanıttı.” ifadelerini kullandı.

YÖRESEL TATLAR YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Memleket Günleri’nin en ilgi çeken etkinliklerinden biri de Yöresel Tatlar Yarışması oldu. Anadolu’nun dört bir yanından getirilen yemeklerin jüri karşısına çıktığı yarışma, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Yarışmanın sadece bir yemek etkinliği olmadığını, aynı zamanda kültürel birlikteliği pekiştirdiğini söyleyen Başkan Tombaş,

“Anadolu’muzun yemek kültürü son derece zengin. Sultanbeyli Memleket Günleri kapsamında Yöresel Tatlar Yarışması’nı düzenledik. Bu yarışma yalnızca yemeklerin yarıştığı bir platform değil; birlikteliğimizin, kardeşliğimizin, kültürümüzün buluştuğu özel bir organizasyon oldu. Jüri üyelerimizin işi bir hayli zordu. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum.” dedi.

Tombaş, açıklamasının sonunda 2. Sultanbeyli Memleket Günleri’ne katılan misafirlere, vatandaşlara ve il derneklerinin başkanlarına teşekkür ederek, “Seneye de inşallah aynı coşkuyla yeniden buluşacağız.” ifadelerini kullandı.