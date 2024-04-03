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Gündem 29 kişi hayatını kaybetmişti! Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

29 kişi hayatını kaybetmişti! Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 11:49:00 - 2024-04-03 11:52:48

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde CHP'li İBB'ye bağlı itfaiye ekiplerinin de beceriksizliği nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde eğlence merkezinin girişinden yükselen alevlerin apartmanı da etkilediği çevredekilerin ise içerdekilere çaresizce yardım etmeye çalıştıkları görülüyor.

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Çekilen görüntülerde eğlence merkezinin girişinden yükselen alevlerin bitişiğindeki apartmanın 4. katına kadar yükseldiği görülüyor.

Yangının etkisiyle ortalığı yoğun dumanın kapladığı da görüntülere yansırken, çevredekilerin içeridekilere ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yardım etmeye çalıştıkları görüntülere yansıyor. Ayrıca itfaiye ekiplerinin geldiği sırada alevlerin söndüğü de görülüyor. Öte yandan 2 savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin kül olan eğlence merkezine geldikleri öğrenildi.

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