29 kişi can verdi, itfaiyeye kalsaydı biz de ..!
Yeniakit Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "29 kişi can verdi, itfaiyeye kalsaydı biz de ..!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Yeniakit Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Beşiktaş'taki gece kulübünde yaşanan yangın felaketiyle ilgili İBB'nin tartışmalı başkanı Ekrem İmamoğlu ve 2019’da İtfaiye Daire Başkanlığı’na getirilen Remzi Albayrak ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte o yazı:
Bir gece klübü..
16 katlı apartmanın alt katında..
1500 kişinin sahneyi görebildiği bir alanda, iddiaya göre kolon yok..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Nasıl başarabilmişler bilmiyorum..
Balya balya avroların etkisi var mıdır, bir fikrim yok..
Tadilat sırasında, yangın çıkıyor..
Olay mahalline İstanbul Valisi geliyor.
Ama yangından sorumlu itfaiyenin başına, 2019’da seçilir seçilmez, Bayrampaşa CHP İlçe Başkanı Remzi Albayrak’ı getiren Ekrem İmamoğlu ortada yok.
Remzi Albayrak da ortada yok..
Valiye bilgileri, İtfaiye Avrupa Yakası Müdürü Erdinç Turan veriyor..
Valimiz Davut Gül, nazik bir insan..
“Sen kimsin. Sen git, daire başkanın gelsin, hatta İBB Başkanı gelsin” demiyor..