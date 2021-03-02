28 Şubatçı isim üniversitede müdür çıktı! Büyük tepki: Bedelini ödemek yerine makam verilmiş!

Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, yazılı açıklamasında, 1995 yılında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreninde, bazı başörtülü öğrencilere yönelik olumsuz tutum sergilendiğini belirtti.

"Yaptıklarının bedelini ödemek yerine makam verilmesi 28 Şubat zulmüne ortak olmaktır"

O dönem mezuniyet töreninde yaşanan olaylara değinen Görgülü şunları kaydetti:

"Sivas'ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen ve okul birincisinin ağzını kapattırıp konuşmasını engelleyen, başörtülü bacımıza parmak sallayarak salondan dışarı attıran 28 Şubat'ın simge isimlerinden Servet Özgür, Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunun müdürlüğünü yapıyor. 1995 yılında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde, tehditler yağdırdığı başörtülü öğrencilere 'Siz asla yemin etmeyeceksiniz. Hakkınızda soruşturma açtırdım. Emrediyorum, hemen soruşturma başlatılsın. Hayatınız boyunca yemin edemezsiniz.' diye bağırmıştı. Zulmüyle milletimizi ağlatanlara, yaptıklarının bedelini ödemek yerine makam verilmesi 28 Şubat zulmüne ortak olmaktır. Millete zulmeden ve millet iradesine ihanet edenler bunun bedelini ödemelidirler. İl müdürü, üniversite genel sekreteri, yüksekokul müdürlüğü yapan yetkililer, o gün dökülen gözyaşı üzerinde bugün sörf yaptırıyorlar. O kara günlerde bacılarımızın döktükleri göz yaşlarını unuttuğumuzu zannetmesinler. 1000 yıl geçse de yine unutmayacağız."

Görgülü, açıklamasında, "Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu ve Toros Üniversitesi yönetimini acilen göreve davet ediyoruz. 28 Şubat post modern darbesinin 24. yıl dönümünde hala zalimler hesap vermemişse, bunlara lütuf gibi makam mevkiler verilmişse, bu zulme maruz kalan bacılarımızı ve bizleri ziyadesiyle üzecek ve üzmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Servet Özgür, Mersin'deki Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunun müdürlüğü görevini yürütüyor.