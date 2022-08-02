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Gündem 28 milyon lira tokatlamışlardı! Adana'da şafak vakti operasyon
Gündem

28 milyon lira tokatlamışlardı! Adana'da şafak vakti operasyon

Adana’da tefecilik yöntemiyle 105 kişiyi mağdur edip 28 milyon TL haksız kazan elde ettiği öne sürülen 21 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 07:06:00 -
28 milyon lira tokatlamışlardı! Adana'da şafak vakti operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada 105 kişiyi mağdur edip, 28 milyon liralık vurgun yapan bir tefecilik şebekesini deşifre edildi.

Tefecilik şebekesine üye olduğu iddia edilen 21 kişiyi tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 21 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.

Yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

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