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Aktüel 28 Ekim Perşembe yarım gün mü tam gün mü tatil?
Aktüel

28 Ekim Perşembe yarım gün mü tam gün mü tatil?

29 Ekim hangi gün? 29 Ekim 2019 resmi tatil mi? 29 Ekim 2021 Cuma gününe, 28 Ekim 2019 ise Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü 29 Ekim'de yurdun dört bir yanında coşkuyla a kutlanacak. Peki 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 Ekim Perşembe günü tam gün mü yarım gün mü tatil?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 11:48:00 - 2021-10-24 11:49:07
28 Ekim Perşembe yarım gün mü tam gün mü tatil?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kaldı. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına kutlanıyor. Peki bu yıl Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim 2019 resmi tatil mi, okullar açık mı? Kaç gün tatil yapılacak? 28 Ekim Perşembe günü tam gün mü yarım gün mü tatil?

 

28 Ekim'de yarım gün mü tatil?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil sayılıyor. 28 Ekim tarihi yarım gün tatil olarak geçiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim tarihi saat 13.00'ten itibaren başlar. 28 Ekim Perşembe günü bankalar, PTT ile tüm kamu kurumları öğlenen kadar açık olacak.

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