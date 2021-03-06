Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen COVID-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre vaka artışının en fazla ve en az olduğu iller belli oldu.

27 Şubat-5 Mart en fazla vaka artışı olan iller hangileri?

Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. Samsun her 100 bin kişiye 348,36 COVID-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayıları arttı. İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

En az vaka görülen iller hangileri?

Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az COVID-19 vakası görülen iller oldu.