27 denetim aracı teslim edildi

Ertuğrul Şahan Ankara

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Denetim Araçları Teslim Töreni’ndeki konuşmasında, 77 ili bölünmüş yollarla birbirine bağlamalarının yanı sıra bu yollarda akıllı ulaşım sistemlerini de kurduklarını, bu kapsamda 910 kilometre kara yolunda fiber optik haberleşme altyapısı tesis edeceklerini söyledi.

Güvenli seyahat

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü geçen yıl kurduklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Kurumumuzu, hem yetkileri ve yönetim kabiliyetleri açısından hem de insan kaynağı ve donanım açısından sürekli güçlendiriyoruz. Bugün de Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüzün sahada denetim imkanına güç katmak amacıyla bölge müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda, 27 denetim aracını teslim ediyoruz. Yeni denetim araçlarımız, bölge müdürlüklerimize bağlı olarak illerde görev yapacak. Bu araçlarımız sayesinde halkımız daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı seyahat edebilme imkanına kavuşacak.”

“Can kayıplarını daha da düşürmek istiyoruz”

Türkiye’nin uzun yıllardır kanayan yarası olan trafik kazalarının geçmişte çok can aldığına dikkat çeken Karaismailoğlu, o günlerin artık geride kaldığını bildirdi. Son 18 yılda kara yollarını modernleştiren ve can ve mal güvenliğini artıran adımlar doğrultusunda yapılan 68 bin kilometrelik yol ile taşıt hareketliliğinin yüzde 170 arttığını dile getiren Karaismailoğlu, trafik kazalarında yüzde 80’e varan azalma olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, bunun yeterli olmadığını, hedefin bu oranları daha da düşürmek olduğunu ifade etti.

Hedef: Sıfır can kaybı

Karaismailoğlu, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenlik Strateji Belgesi ve 2021-2023 Eylem Planı’ndaki hedefler doğrultusunda, trafik kazalarında can kaybı yaşanmaması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “2050 yılına kadar da can kaybını sıfıra indirecek stratejiler belirliyoruz. Kara yolu denetim araçlarımız işte tam bu noktada gücümüze güç katacak. Bugün denetim filomuza kazandırdığımız 27 aracımızla ülkemizdeki kara yolu taşımacılığı denetiminde bir ilk olan mobil denetim uygulamasıyla etkinliğimizi artırıyoruz” diye konuştu.

Araçlar anlık takip edilecek

Hizmete aldıkları araçlara takılacak araç takip sistemiyle süreçlerin anlık olarak, elektronik ortamda ve merkezden takip edilebildiğini anlatan Karaismailoğlu, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü aracılığıyla, ulaşım hizmetlerinde her türlü hukuki, idari ve pratik düzenlemelerin çok daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabildiğini kaydetti.

Yolların kalitelerini artırdık

Karaismailoğlu, yolların uzunluk ve kalitelerini artırırken, düzenleme, denetim ve işletme standardını da yükseltmeye devam ettiklerine işaret ederek, Bakanlığın projelerinde, mühendislik ve teknolojik açıdan çağın gereklerini uygularken, en modern planlanma, uygulama, denetleme ve önlem alma süreçlerini de hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, 27 denetim aracını teslim aldı.