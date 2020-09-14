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Aktüel 250 öğrenci kapasiteli! İhya Vakfı’nın külliyesi açıldı
Aktüel

250 öğrenci kapasiteli! İhya Vakfı’nın külliyesi açıldı

İhya Vakfı, İslami ilimlerde uzmanlaşmak isteyenlere yönelik İslami İlimler Külliyesi’ni Fatih’te açtı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 09:33:00 -
250 öğrenci kapasiteli! İhya Vakfı’nın külliyesi açıldı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren hizmet verecek külliye, 140’ı yatılı, 110’u gündüzcü olmak üzere 250 öğrenci kapasiteli olarak inşa edildi. İstanbul’da eğitim gören tüm üniversite öğrencileri, külliyenin yurt ve eğitim programından faydalanabilecek. Pandemi nedeniyle ilk aşamada külliye, kapasitesinin yarısı kadar öğrenciye hizmet verecek. Külliyede, dil kursları, hobi atölyeleri, kitap tahlilleri, seminerler, fıkıh, tefsir ve tashih- i huruf derslerinin yanında spor odası ve dünyadaki kütüphanelere ulaşılabilecek dijital kütüphane bulunuyor. Yurt bölümünde konaklama, 3 ila 5 kişilik odalarda sağlanıyor.

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