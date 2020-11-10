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Aktüel 25 yıl önce depremle sarsılan Dinar'ın çocuklarından İzmir'e "duygulandıran" mektup
Aktüel

25 yıl önce depremle sarsılan Dinar'ın çocuklarından İzmir'e "duygulandıran" mektup

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 90 kişinin ölümüne yol açan deprem sonrası bölgede inşa edilen anaokulunun "Duygu'lu Çocuklar Sınıfı", İzmir'deki depremzedelere topladıkları yardımlar eşliğinde duygu yüklü bir mektup da gönderdi - Duygu'lu Çocuklar Sınıfı öğrencileri: - "Bir deprem yaşamışsınız televizyonda gördük. Geçmiş olsun. Biz sizin için biraz malzeme topladık, inşallah işinize yarar"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:07:10 -
25 yıl önce depremle sarsılan Dinar'ın çocuklarından İzmir'e "duygulandıran" mektup

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Türkiye'deki büyük depremler tarihine 90 kişinin ölümüyle geçen Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki "Duygu'lu Çocuklar Sınıfı", İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı ve onlara mektup gönderdi.

Dinar'da 1995 yılında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra inşa edilen TOKİ Dinar Anaokulunun 5 yaşındaki 15 öğrencisi, tüm Türkiye'nin içini ısıtacak bir çalışmaya imza attı.

Televizyondaki haberlerden İzmir'de deprem meydana geldiğini öğrenen çocuklar, öğretmenleri Duygu Söyler ile ailelerinin öncülüğünde depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Gıda ve temizlik ürünleri, battaniye gibi yardım malzemelerinin hazırlanmasına yardım eden "Duygu'lu Öğrenciler Sınıfı", Dinar Belediyesi ile Afyonkarahisar Dinar ve Köyleri Derneği aracılığıyla Türk Kızılaya bağışta bulundu.

Çocuklar, kamyonlarla İzmir'e gönderdikleri yardımların yanına bir de mektup ekledi.

Okuma ve yazmayı henüz öğrenmedikleri için mektubu öğretmenleri Duygu Söyler'e yazdıran öğrencilerin İzmir'e gönderdikleri mesajda şu sözler yer aldı:

"Biz Dinar TOKİ Anaokulu Duygu'lu Çocuklar Sınıfı öğrencileriyiz. Bu mektubu biz söylüyoruz, öğretmenimiz yazıyor. Bir deprem yaşamışsınız televizyonda gördük. Geçmiş olsun. Biz sizin için biraz malzeme topladık, inşallah işinize yarar. Kızılay da size yardım eder. O yüzden Kızılaya da teşekkür ediyoruz. Biz bugün okulda Kızılayı öğrendik. Biz sizin için çok üzüldük. İnşallah bir daha deprem olmaz. Allah'a emanet olun. Biz sizin için çok dua ediyoruz."

Dinar'dan gelen yardımın yanındaki mektup da İzmirli depremzede çocuklara ulaştı.

- Duygu öğretmen öğrencileriyle gurur duyuyor

Çocukların öğretmeni Duygu Söyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin olduğu günlerde "Türk Kızılay" konusunu işlediklerini söyledi.

Depremin yaşattığı acılara ortak olan topraklarda yaşadıklarını belirten Söyler, "Mektupta yazan her kelime öğrencilerime ait. Hepsiyle gurur duyuyorum." dedi.

Türk Kızılay, Dinar Belediyesi yetkilileri ile Afyonkarahisar Dinar ve Köyleri Derneği üyeleri de Duygu'lu Çocuklar Sınıfı'nın mektubundan etkilendiklerini dile getirdi.

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