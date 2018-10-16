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2,5 milyon TL ceza kesilen Arda Turan'ın maaşı dudak uçuklattı

Şarkıcı Berkay ile yaptığı kavgayla gündeme gelen Arda Turan'a kulübü Medipol Başakşehir tarafından 2,5 milyon TL para cezası kesildi. Yıllık 27 milyon TL kazanan Arda, bu paranın 2,5 milyon TL'sini takımda bırakacak.

16 Ekim 2018 Salı 20:31
2,5 milyon TL ceza kesilen Arda Turan'ın maaşı dudak uçuklattı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcusu Arda Turan'a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, 'Neden kadro dışı bırakılmadı?' yönündeki soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusu olduğu için profesyonel yükümlülüklerini yerini getirmesi gerekiyor. TFF herhangi bir ceza yaptırımı uygulamadığı için antrenman ve maçlara devam edecek. Olay izin gününde olmuş olsa bile bizim disiplin anlayışımıza göre sabah saatlerinde olduğu için bir suçtur."

Başakşehir 2,5 milyon TL para cezası kesti

Başakşehir, yaptığı toplantıdan sonra verdiği para cezasını "Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz." ifadeleriyle duyurdu.

Maaşının 10'da 1'i bile değil

İstanbul ekibinden yıllık 4 milyon euro, yani 27 milyon TL kazanan futbolcu, kesilen ceza kapsamında bu paranın 2,5 milyon TL'sini kulüpte bırakacak.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:31
  1. İstanbul
  2. Başakşehir
  3. Berkay
  4. Arda Turan
  5. Göksel Gümüşdağ

YORUM YAZ

  • abidinabidin16 dk önce
    devede kulak. ne güzel memleket valla. ülkenin prof.ları 10-15 bin lira kazanırken. ülkeye hiç faydası olmamış kişiler milyon dolar alıyor.
Bugünkü Akit

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