2,5 milyon TL ceza kesilen Arda Turan'ın maaşı dudak uçuklattı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcusu Arda Turan'a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, 'Neden kadro dışı bırakılmadı?' yönündeki soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusu olduğu için profesyonel yükümlülüklerini yerini getirmesi gerekiyor. TFF herhangi bir ceza yaptırımı uygulamadığı için antrenman ve maçlara devam edecek. Olay izin gününde olmuş olsa bile bizim disiplin anlayışımıza göre sabah saatlerinde olduğu için bir suçtur."

Başakşehir 2,5 milyon TL para cezası kesti

Başakşehir, yaptığı toplantıdan sonra verdiği para cezasını "Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz." ifadeleriyle duyurdu.

Maaşının 10'da 1'i bile değil

İstanbul ekibinden yıllık 4 milyon euro, yani 27 milyon TL kazanan futbolcu, kesilen ceza kapsamında bu paranın 2,5 milyon TL'sini kulüpte bırakacak.