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Gündem 242 hakim ve savcı terfi etti
Gündem

242 hakim ve savcı terfi etti

Yeniakit Publisher
2023-10-05 15:24:00 - 2023-10-05 15:27:30
242 hakim ve savcı terfi etti

Hakimler ve Savcılık Kurulu (HSK), 242 hakim ve savcının terfi ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz" denildi.

HSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 2'nci Dairesi, 3212 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmasını tamamlamıştır. 119 hakim ve cumhuriyet savcımız 1'inci sınıfa ayrılmış, 123 hakim ve cumhuriyet savcımız 1'inci sınıf olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz" denildi.

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