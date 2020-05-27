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Aktüel

24 kişi 47 bin lira ceza yedi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 23-26 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde olduğu gibi uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 24 kişi 47 bin 31 lira ceza yedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:57:15 -
24 kişi 47 bin lira ceza yedi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 23-26 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde olduğu gibi uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 24 kişi 47 bin 31 lira ceza yedi.


Ramazan Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde 23, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Bu süreçte çoğu vatandaş kısıtlamaya riayet ederken 24 şahsa ise işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Merzifon’da 14 kişiye sokağa çıkma yasağı nedeniyle Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 maddesi kapsamında, 7 şahsa, maskesiz sokağa çıkmaktan ve 3 şahsa da kabahatler kanunu kapsamında toplam 47 bin 31 TL ceza kesildi.

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