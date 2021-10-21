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Aktüel 21'i cezaevine gönderildi! Aranan 90 kişiye şafak baskınları
Aktüel

21'i cezaevine gönderildi! Aranan 90 kişiye şafak baskınları

Adana polisi, ‘hırsızlık’, ‘yankesicilik’ ve ‘dolandırıcılık’ gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 13:15:00 -
21'i cezaevine gönderildi! Aranan 90 kişiye şafak baskınları

Adresleri tespit edilen firari hükümlülere dün sabah şafak vakti operasyonlar düzenlendi. Dün tüm gün devam baskınlarda firari hükümlülerden 21'i yakalandı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Polis, 69 hükümlüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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