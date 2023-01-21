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Gündem 21 milyarlık dev yatırım açılıyor! Bursa'da Erdoğan'a müthiş ilgi
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21 milyarlık dev yatırım açılıyor! Bursa'da Erdoğan'a müthiş ilgi

21 milyarlık yatırımın açılışını yapmak için Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 14:37:00 - 2023-01-21 14:43:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Geçtiğimiz yıl Göçebe Oyunları vesilesiyle İznik'e, Togg tesisi açılışı vesilesiyle Gemlik'e gelmiştik. Bugün şöyle doya doya sizlerle hasret gidermek için bir kez daha Bursa'dayız. Maşallah bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa yeniden 2023'ü şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum, size güveniyorum. Biliyorum ki inşallah 2023 Bursa'da farklı bir coşkuya, farklı bir heyecana vesile olacak.

Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa'nın Türkiye'nin yüzyılının da lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum. Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin girdiğimiz her mücadelede desteğini de, duasını da hep yanımızda bulduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz.

Arkadaşlardan rakamı aldım. verilen rakam 120 bini aştık. Maşallah. Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın.

 

Sanayinin, ticaretin, tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun, kuruluşun şehri Bursa bizimle birlikte olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur.

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