  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 2023’e kadar 150 yer altı barajı inşa edecek
Ekonomi

2023’e kadar 150 yer altı barajı inşa edecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yatırımları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, 2023 sonuna kadar 150 yer altı barajı inşa etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 14:18:00 -
2023’e kadar 150 yer altı barajı inşa edecek

Yıldız, yazılı açıklamasında, 100 yıllık hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini, devasa projeleri tamamlayarak hizmete sunduklarını ifade etti. DSİ Genel Müdürlüğünün yatırımlarına aralıksız devam ettiğini vurgulayan Yıldız, “DSİ, suların yer altında depolanması prensibine dayanan yer altı barajları inşasına da özel önem vermektedir. Cumhuriyet’imizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar yer üstü barajlarının yapılamadığı coğrafyalarda 150 adet yer altı barajı inşa etmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay