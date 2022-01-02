2022 yılıyla pek çok alanda zamlar yaşandı. Trafik cezaları da yeni yılla birlikte arttı. Peki, trafik cezaları ne kadar oldu?

2022 yılı trafik cezaları ne kadar? Trafik cezaları ne kadar oldu güncel

2022 yılı için geçerli olacak 2021 Yeniden Değerleme Oranı yüzde 36,2 olarak açıklandı. Trafik cezaları ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nca belirlenen yeniden değerleme oranına göre düzenlendi.

Ruhsat bulundurmayanlar: 166 TL

Emniyet kemeri takmayanlara: 196 TL

Seyir halinde cep telefonun kullanma: 427 TL

Yayaya öncelik vermeme: 860 TL

Alkollü araç kullanma: 1.823 TL

Drift cezası: 9.125 TL

Yetkisi olmadığı hâlde aracında çakar denilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini bulunduranlara: 1.823 TL

Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlar ile tescil plakasını olması gereken yerin dışında bulunduranlara: 166 TL

Emniyet kemeri takmama: 196 TL

Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar ile araçlardan çöp atanlar veya yüksek seste müzik dinleyenlere: 196 TL

Trafik kurallarına uymayan yayalar veya kask takmayan motosiklet sürücülerine: 196 TL

Engelli park yerlerini işgal edenlere: 392 TL

Araç yükleme kurallarına uymayanlara: 409 TL ile 10.036 TL arası

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, %30'a kadar hız sınırını aşanlara, araç kullanırken cep telefonu kullananlara ve araç muayenesini yaptırmayanlara: 427 TL

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullananlara: 739 TL

Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda tescil plakası takmayan, farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlara: 750 TL

Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan yolcu ve eşya taşımacılığı yapan fakat bu kurala uymayanlara: 1.137 TL