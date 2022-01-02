2022 Marmaray ücreti ne kadar oldu? Marmaray geçiş ücreti ne kadar oldu tam ve öğrenci bilet fiyatları

Marmaray ücretlerine ne kadar zam yapıldı? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 2021 yılında Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 147.5 TL idi, yeni yılla birlikte bu rakam yüzde 25 artarak 184.5 TL oldu. Osmangazi Köprüsü’ne gelen zamlar ile birlikte tüm köprü ve otoyollara da yeni yılla birlikte zam yapıldı. 2022 zamlı tarifeden Marmaray da nasiplendi.

2022 Marmaray ücreti ne kadar oldu?

Marmaray Tam Parkur ücreti 9,91'den 12,12 liraya, öğrenci ücreti 4,03'ten 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı ücreti 6,21'den 8,45 liraya yükseldi. En az yani en kısa taşıma ücreti tam 4,03'ten 5.48 liraya, öğrenci-indirimli 1,96'dan 2.67 liraya, öğretmen/yaşlı 2,88'den 3.92 liraya çıktı. Böylece Marmaray'ın 2022 tarifesine yüzde 36 zam geldi.

Marmaray 2022 zamlı yeni tarife ücretleri

Elektronik bilet ve Marmaray bileti 23 lira olurken durak mesafesine göre alınacak ücretler ise şöyle oldu:

1-7 istasyon tam bilet 5.48 lira. Öğrenci 2.67 lira

8-14 istasyon tam bilet 7.04 lira. Öğrenci 3.29 lira

15-21 istasyon tam bilet: 8.13 lira. Öğrenci 3.92 lira

2-28 istasyon tam bilet: 9.38 lira. Öğrenci 4.46 lira

29-35 istasyon tam bilet: 10.95 lira. Öğrenci 5.24 lira

36-43 istasyon tam bilet: 12.12 lira. Öğrenci 5.48 lira.