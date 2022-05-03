2022 KPSS başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim sınav tarihi:

KPSS sınav tarihleri ve 2022 KPSS başvuru tarihleri bir hayli merak ediliyor. EKPSS sınavının tamamlamasıyla birlikte gözler bu kez de lisans, önlisans ve oratöğretim sınavında. Kamu kurumlarında memur ve sözleşmeli personel için iş başvurusunda bulunacakların girdiği KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki KPSS başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar oldu? 2022 KPSS Başvuru ne zaman? 2022 KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS genel kültür genel yetenek ne zaman? 2022 ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte detaylar.