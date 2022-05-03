2022 KPSS başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak? ÖSYM 2022 lisans, önlisans, ortaöğretim sınav tarihi:
KPSS sınav tarihleri ve 2022 KPSS başvuru tarihleri bir hayli merak ediliyor. EKPSS sınavının tamamlamasıyla birlikte gözler bu kez de lisans, önlisans ve oratöğretim sınavında. Kamu kurumlarında memur ve sözleşmeli personel için iş başvurusunda bulunacakların girdiği KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki KPSS başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar oldu? 2022 KPSS Başvuru ne zaman? 2022 KPSS başvuruları başladı mı? 2022 KPSS genel kültür genel yetenek ne zaman? 2022 ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte detaylar.
KPSS başvuru başladı mı? KPSS başvuru ve sınav tarihi heyecanla bekleniyor. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarına hazırlanıyor. Peki KPSS 2022 sınavları ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları başladı mı? ÖSYM 2022 KPSS lisans sınavının yanında iki yılda bir yapılan ve bu sene gerçekleştirilecek olan KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavına ilişkin takvim ÖSYM tarafından yayılandı. İşte 2022 KPSS sınav takvimi.
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak. 2022-KPSS Lisans (Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimelri) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (Alan bilgisi) 1. gün sınavı 6 Ağustos, 2022-KPSS Lisans (Alan bilgisi) 2. gün 7 Ağustos ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek. 2022 KPSS takvimi: 2022 KPSS başvuruları ne zaman?
KPSS 2022 lisans başvuruları ne zaman?
KPSS Lisans: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.
2022 KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS Ön Lisans: KPSS Ön lisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.
KPSS ortaöğretim sınavı başvurusu ne zaman başlayacak?
KPSS Ortaöğretim: KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak.
2022 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 31 Temmuz 2022’de yapılacak.
2022 KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?
KPSS Alan Bilgisi: 6-7 Ağustos 2022’de yapılacak.
2022 KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos 2022’de yapılacak.
2022 KPSS önlisans sınavı ne zaman?
KPSS Ön Lisans: 2 Ekim 2022’de yapılacak.
2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS Ortaöğretim: 6 Kasım 2022’de yapılacak.
2022 KPSS DHBT sınav takvimi
KPSS DHBT: 27 Kasım 2022’de yapılacak.
2022 KPSS sonuçları (lisans, önlisans, ortaöğretim) ne zaman açıklanacak?
2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık’ta açıklanacak.
KPSS 2022 ön lisans: KPSS ön lisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.
2022 KPSS Lisans: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül’de açıklanacak.