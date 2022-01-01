2022 yılıyla birlikte işsizlik maaşı alanların pek çoğu maaşa ne kadarlık bir artış yapıldığını araştırmaya başladı. Asgari ücret ne kadar oldu?

2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu? En düşük işsizlik maaşı 2022

Aralık ayı asgari ücret heyecanıyla tamamlandı. Milyonların merak ettiği zam oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan yüzde 50’lik zamla asgari ücret 4250 TL’ye yükseldi. Asgari ücret zammıyla birlikte pek çok maaş da artış gösterdi. Bunlardan biri de işsizlik maaşı oldu.

2021'de en düşük işsizlik maaşı bin 420 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 539 TL olarak ödendi. Asgari ücret zammıyla birlikte 2022 yılı işsizlik maaşına da artış yapıldı.

2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2130 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2532 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4260 lira oldu.

İşsizlik maaşı başvurusu nereden nasıl yapılıyor?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.