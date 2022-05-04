2022-İSG/1 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İş Sağlığı ve Güvenliği sınav tarihi

2022-İSG/1 ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca, düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, bu yıl ikinci kez organize edilecek. Peki, İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ne zaman?

İSG sınavı ne zaman?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1) 15 Mayıs 2022'de, saat 10.15'te başlayacak.

İSG sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

İSG sınav yerleri ve giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya dair gelecek açıklamaların ardından detaylar haberimizde yer alacak.

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG sınav sonuçları 7 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

İş sağlığı ve güvenliği nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, 'İSG' kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür.

İSG'nin ilgi alanları

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliği konusunda devletin yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliği kurulları

İş yeri sağlık birimleri ve iş yeri hekimliği

Çalışma hayatında çocuk işçilerin korunması

İşverenler kanunu

Çalışma hayatında kadın işçilerin korunması

İSG kaç yıllık?

İş Sağlığı ve Güvenliği üniversitelerde iki farklı şekilde karşılaşma ihtimaline sahip olduğunuz bölümlerden bir tanesidir. Çünkü hem 2 yıllık önlisans programı olarak hem de 4 yıllık lisans bölümü olarak eğitimi veriliyor.

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Konuları

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Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü

Uygun İşe Yerleştirme

Temel Hukuk ve İş hukuku

Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri

İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Psikososyal Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri

Ergonomi

Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları

İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları

İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar

İş Kazaları

İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale

Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar

Toksikolojinin Temel İlkeleri

İş Sağlığında Güncel Konular

Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları

İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi

İletişim Teknikleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri

İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Konuları

(Güncel Eğitim Dokümanları için Bize Ulaşınız)

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

Temel Hukuk

İş Hukuku

Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

Çalışma Ortamı Gözetimi

İş Hijyeni

Fiziksel Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri

Psikososyal Risk Etmenleri

Ergonomi

Korunma Politikaları

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

Büyük Endüstriyel Kazalar

İş Kazaları

İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

Meslek Hastalıklarına Giriş

İşle İlgili Hastalıklar

Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

Mesleki Cilt Hastalıkları

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

Mesleki Kanserler

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

Mesleki İşitme Kayıpları

Toksikoloji

İş Sağlığında Güncel Konular

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

Çalışma Yaşamı ve Beslenme

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

İş Sağlığı Etiği

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Konuları

(Güncel Eğitim Dokümanları için Bize Ulaşınız)

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

Temel Hukuk

İş Hukuku

Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

Çalışma Ortamı Gözetimi

İş Hijyeni

İşyeri Bina ve Eklentileri

Fiziksel Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri

Psikososyal Risk Etmenleri

Ergonomi

Korunma Politikaları

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yangın

Acil Durum Planları

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Kişisel Koruyucu Donanımlar

İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Kazaları

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

Çalışma Hayatında Etik

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği