2022-İSG/1 sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İş Sağlığı ve Güvenliği sınav tarihi
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı tarihi ve İSG sınav giriş yerleri merak ediliyor. İSG sınavına katılacak adaylar, 2022-İSG/1 sınavı başvurularını 4 Nisan’da kadar tamamladı. Normal sürede başvurusunu yapamayanlar isse İSG geç başvurularını 12 Nisan'da taamladı. Peki 2022 İSG sınavı ne zaman? 2022 İSG sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2022-İSG/1 ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca, düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, bu yıl ikinci kez organize edilecek. Peki, İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ne zaman?
İSG sınavı ne zaman?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1) 15 Mayıs 2022'de, saat 10.15'te başlayacak.
İSG sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
İSG sınav yerleri ve giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya dair gelecek açıklamaların ardından detaylar haberimizde yer alacak.
İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?
İSG sınav sonuçları 7 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
İş sağlığı ve güvenliği nedir?
İş sağlığı ve güvenliği, 'İSG' kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür.
İSG'nin ilgi alanları
İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenin yükümlülükleri
İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin yükümlülükleri
İş sağlığı ve güvenliği konusunda devletin yükümlülükleri
İş sağlığı ve güvenliği kurulları
İş yeri sağlık birimleri ve iş yeri hekimliği
Çalışma hayatında çocuk işçilerin korunması
İşverenler kanunu
Çalışma hayatında kadın işçilerin korunması
İSG kaç yıllık?
İş Sağlığı ve Güvenliği üniversitelerde iki farklı şekilde karşılaşma ihtimaline sahip olduğunuz bölümlerden bir tanesidir. Çünkü hem 2 yıllık önlisans programı olarak hem de 4 yıllık lisans bölümü olarak eğitimi veriliyor.
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Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği
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