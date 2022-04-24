2022 EKPSS savı soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM EKPSS 2022 soru ve cevap anahtarı

24 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen EKPSS soru ve cevaplarına ilişkin araştırmalar sürüyor. Devlet kurumlarında istihdam etmek isteyen vatandaşlar, gerçekleştirilen 2022 EKPSS sınavına katılım sağladı. Sınava giriş yapan adaylar, EKPSS soru ve cevapları bakarak tahmini puanlarını hesaplamak istiyor. Peki, EKPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2022 EKPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM yaptığı paylaşım ile soru ve cevapları yayınladı. İşte detaylar;

2022 EKPSS soru ve cevapları yayınlandı mı?

EKPSS soru ve cevapları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. ÖSYM EKPSS sınavı soru ve cevap anahtarını yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "

24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2022-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Nisan 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi. EKPSS 2022 soru ve cevapları için tıklayın

ORTAÖĞRETİM EKPSS SINAV SORU CEVAPLARI

İşitme-1 Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

Zihinsel Engelli Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

ÖN LİSANS EKPSS SINAV SORU CEVAPLARI

İşitme-1 Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

Zihinsel Engelli Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

LİSANS EKPSS SINAV SORU CEVAPLARI

İşitme-1 Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

Zihinsel Engelli Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 ÖSYM sınav takvimine göre EKPSS sonuçları 20 Mayıs'ta ilan edilecek.Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak.