2022 Diyanet 2. dönem hafızlık tespit sınavı başvuruları başladı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Resmi internet sayfasından bildirilen tarihde yayımlanan "Hafızlık Tespit Sınavı Duyurusu" 'na göre 2022 Yılı 2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı başvuruları başladı. Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 6 Haziran 2022 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca, 2022 yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır.

Diyanet 2. dönem hafızlık sınavı nerede hangi illerde yapılacak?

1. Hafızlık Tespit Sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır.

Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi

Adana İl Müftülüğü

Bursa Eğitim Merkezi

Denizli Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi

Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi

Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi

Malatya İl Müftülüğü

Gaziantep Hacı Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Merkezi

İstanbul (Fatih) Fatih İlçe Müftülüğü (Fatih Kur’an Kursu)

İstanbul (Pendik) Anadolu Eğitim Merkezi

Kastamonu Eğitim Merkezi

Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi

Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi

Konya Eğitim Merkezi

Manisa Eğitim Merkezi

Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi

Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi

Şanlıurfa İbrahim Halilullah Eğitim Merkezi

Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi

Van İl Müftülüğü

2022 Diyanet 2. dönem hafızlık tespit sınavı başvurusu ne zaman?

2. Müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla Kur’an kursunda kayıt olan ve Dışarıdan hafızlıklarını tamamlayanlar için https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden 3. Maddede belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

3. Sınav Takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kur’an Kursunda Kayıtlı Olan Öğrenciler İçin Müracaat Tarihleri 11-22 Nisan 2022

Dışarıdan Girecek Olanlar İçin Müracaat Tarihleri 25-29 Nisan 2022

Hafızlık Tespit Sınav Giriş Belgelerinin Yayınlanması 30 Mayıs 2022 Tarihi İtibariyle

Sınav Tarihleri 6-17 Haziran 2022

Sınav Sonuçlarını İlanı 21 Haziran 2022

4. Kur’an Kursunda Kayıtlı Olanlar İçin;

a. Kur’an kursuna kayıtlı olan öğrencilerin müracaatları kurs yöneticileri tarafından yapılacaktır.

b. Hafızlık Ezber Takip Sisteminde (HETS) “Hafızlık Bitirme Tarihi” olmayan öğrenciler sınava gönderilemeyecektir.

c. Sınava gönderilen öğrencilerin Hafızlık Takip Komisyonunca değerlendirmesi yapıldıktan sonra müracaat tarihleri arasında mutlaka onaylanmalı veya reddedilmelidir.

5. Dışarıdan müracaat edecekler için;

a. Müracaatı alınan kişi Hafızlık Takip Komisyonu onayına gönderilecektir.

b. Müracaat tarihleri süresince Hafızlık Takip Komisyonları Müftülüklerde hazır bulundurulacaktır.

c. Onaya gönderilmiş olan kişiyi Hafızlık Takip Komisyonu ön elemeye tabi tutacak sınava girmesi uygunsa “Onay” verecek, uygun değilse “Reddedecektir”.

d. Hafızlık Takip Komisyonu tarafından reddedilen kişiler sınava katılamayacaktır.

6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından Kur'an kursu öğrencileri için kurs yöneticisi, dışarıdan müracaat edenlerin ise kendileri sorumlu olacaktır.

7. Hafızlık eğitimini Kur’an kursunda tamamlayan öğrencilerin, Kur’an kursu yöneticisi tarafından Hafızlık Tespit Sınavına başvurusu yapılırken Hafızlık Belgesinde yazacak olan öğreticisinin ismini seçebilecektir. Hafızlık Belgesi basıldıktan sonra belge üzerindeki öğretici isminde herhangi bir değişiklik yapılmayacak olup farklı bir sebeple dahi olsa yeniden belge basım işlemi yapılmayacaktır.

8. Sınava girmek isteyenler belirtilen sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebilecekler ve müracaat esnasında T.C/Yabancı Vatandaşlık numarası bulunan bir belge ile bir adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ilgililere vereceklerdir.

9. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle bir değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10. Hafızlık Tespit Sınavlarına katılarak başarılı olanların belgeleri, sistem üzerinden otomatik olarak döktürüldüğünden Hafızlık Tespit Sınavına katılacaklarla ilgili başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Kur’an kursunda okuyan bir öğrencinin belgesi, “Dışarıdan” olarak hazırlanamayacağı gibi “Dışarıdan” olarak kayıt altına alınan bir öğrencinin belgesi de “Kur’an Kursundan” olarak hazırlanmayacaktır. Bu nedenle kayıtları alan ilgili personelin sisteme girişlerde son derece titiz davranması gerekmektedir.

11. Kayıt alınırken başvuru yapanlara ait iletişim bilgilerinin (telefon numarası, açık adres, e-mail vb.) doğru olarak girilmesine, sınava girecek şahsın mağdur olmaması için fotoğrafsız kayıt alınmamasına ve yüklenen fotoğrafların son 6 ay içinde çekilmiş ve yüz kısmının tam olarak görülmesine dikkat edilmelidir.

12. Sınava başvuru yapanların kayıt işlemi bittikten sonra ilgili müftülükçe mutlaka Ön Kayıt Belgesi verilmelidir.

13. Adaylar sınava gelirken “Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi” ile birlikte T.C./Yabancı Vatandaşlık no’ sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

14. Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 21 Haziran 2022 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

15. Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

16. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

17. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

18. Bu duyurunun bir nüshasının web sitemizden alınarak Kur’an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.