2022 bombası! Altının gözü orada

Türkiye'ye karşı düzenlenen ekonomi operasyonlarıyla döviz kurlarında ve altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmıştı.

Hükümetten karşı karşı hamlelerle kurdaki ve altındaki hızla yükselen fiyatlar yatıştırıldı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken özellikle altına yatırım yapan vatandaşlar "fiyatlar artacak mı azalacak mı?" sorunun cevabını aramaya başladı.

Altınla ilgili tahminini paylaşan Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "altının gözü FED'de olacak" dedi.

Altının 2022'in ilk yarısında düşüşe geçeceğini ve ikinci yarısında yükseliş olabileceğini ifade eden Karayazıcı şunları kaydetti:

"Altın cephesinde 2021 yılını hatırlayalım dersek, aslında kalıcı bir yükseliş veya kalıcı bir düşüş yaşanmadı. Ağırlıkla 1700-1900 dolar bandında yatay bir seyre şahit olduk.

Önümüzdeki yıl Fed etkisi ile ilk yarının ölçülü negatif (1625 dolar civarı test edilebilir) ikinci yarının ise pozitif geçmesi bence şansı daha yüksek olan senaryo.

Bu nedenle ons altında önümüzdeki 6-7 aylık vadede yaşanabilecek değer kayıplarının bir alış fırsatı olarak görülebileceğini düşünüyorum."