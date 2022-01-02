2018 yılından bu yana her yıl emeklilere, şehit-gazi yakınlarına, ölüm aylığı alanlara, şampiyon sporculara, köy koruyucularına vs dini bayramlarda ikramiye ödemesi yapılıyor. Bilindiği gibi 2021 yılının aralık ayında asgari ücrete zam yapıldı. Yüzde 50’lik zammın ardından pek çok maaşta artış yaşandı. Vatandaşlar ise ramazan ve kurban bayramlarında ödenen ikramiyeye bir artış yapılıp yapılmadığını merak ediyor.

2022 bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiye arttı mı?

2018-2020 yılları arasında ramazan ve kurban bayramlarında vatandaşlara 1000’er lira ikramiye veriliyordu. 2021 yılında ise bayram ikramiyeleri 1000 liradan 1100 liraya çıkartıldı. 2022 yılında ikramiyelere bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.