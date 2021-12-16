2022 Asgari ücret belli oluyor... Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Asgari ücret ile ilgili son haberler belli oldu. Son dakika gelişmesine göre; asgari ücret 2022 maaş zam oranı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı ilgiyle takip ediliyor. Asgari ücret 4. toplantının hangi gün, ne zaman ve saat kaçta yapılacağı da sorgulanan diğer konular arasında yer alıyor. İşte Asgari ücrete dair yapılan son dakika açıklamaları...

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak?

Asgari ücret 4. toplantısı bugün saat 11:00'de yapıldı. Toplantı sonrasında nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Asgari ücretti zammı 16 Aralık 2021 Perşembe günü saat 15:00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak.